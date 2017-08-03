Актриса из Южной Кореи, чье имя не называется, обвинила режиссера Ким Ки Дука в насилии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам артистки, режиссер оскорблял ее во время съемок фильма «Мебиус», ударил и заставил сниматься в сценах сексуального характера, на которые она не давала согласия и которые отсутствовали в сценарии, сообщает «Газета.Ру». По некоторым данным, актриса покинула актерский состав, после чего ее заменила Ли Ын-у. Как напоминает THR, «Мебиус» — неоднозначная драма об инцесте.

В ситуации разбирается Верховная прокуратура. В ряде СМИ режиссер заявил, что действительно ударил актрису, однако это имело место в ходе инструктажа для соответствующей сцены. Продюсер картины заявил, что режиссер не заставлял актрису сниматься в неоговоренных сценах.