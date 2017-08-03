Россия руководствуется установкой на неприемлемость каких-либо проявлений допинга в спорте, однако в различных докладах по данной теме есть моменты, с которыми Москва не согласна.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, считает ли Кремль, что нужно признать результаты расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена.

«Что касается различных докладов, которые звучали на этот счет, то вы знаете, что там есть некоторые моменты, с которыми в Москве не согласны», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что вместе с тем Россия руководствуется установкой «на максимально возможное сотрудничество с соответствующими международными структурами».

В среду Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало дорожную карту с оставшимися критериями для восстановления соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.

В частности, Россия должна признать результаты расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Ранее глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Россия не будет безоговорочно принимать результаты доклада Макларена, как того требует WADA, но признает, что некоторые проблемы были.