Рост курсов доллара и евро привел к повышенному спросу россиян на валюту, который оказался необычно высоким даже для сезона отпусков. Такую тенденцию зафиксировали в ВТБ24, Бинбанке, «Русском стандарте» и СМП-банке. Как рассказали "Известиям" представители этих организаций, чек средней валютообменной операции в среднем вырос на 20%. Эксперты ожидают дальнейшего увеличения спроса - по их оценке, россияне традиционно увеличивают вложения в валюту при росте ее стоимости. По прогнозам аналитиков, доллар в конце года будет стоить 60-65 рулей, а евро — 69-73 рубля.

Американский доллар 8 июля подорожал до 60,2 рубля, однако в середине месяца курс откатился к 59 рублям. 1 августа доллар стоил уже 60 рублей, 3 августа — 60,6 рублей. Евро преодолел отметку в 70 рублей 1 августа, достигнув 70,5 рублей. 3 августа европейская валюта стоила 71,7 рублей. Курс, установленный ЦБ на 4 августа — 60,8 рублей за доллар, 72 рубля за евро.

Крупнейшие российские банки зафиксировали повышение спроса населения на доллары и евро, когда американская и европейская валюты преодолели психологические отметки в 60 и 70 рублей соответственно.

— В ВТБ24 спрос на доллары и евро со стороны физлиц вырос за последние две недели по сравнению с обычными значениями на 20%, — сообщил "Известиям" директор казначейства ВТБ24 Павел Пшеницын.

В Бинбанке наблюдают рост спроса на валюту с начала июля — именно тогда началось повышение волатильности рубля. В июле среднедневной оборот наличности вырос по сравнению с предыдущим месяцем почти на 10%, рассказал "Известиям" руководитель центра конверсионных операций Бинбанка Станислав Макаров. А уже на этой неделе средний чек валютообменной операции увеличился примерно на 20%, добавил он.

В банке «Русский стандарт» и СМП-банке также зафиксировали повышение спроса на доллар и евро - в этих кредитных организациях его объяснили еще и сезонным фактором.

По словам директора департамента операций на финрынках банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, рост валютно-обменных операций по продаже доллара и евро сейчас есть, но небольшой. Повышение курса доллара и евро является неким триггером отложенного спроса, считает эксперт.

— Лето – сезон отпусков и повышенной активности граждан по покупке валюты, — подтвердил и руководитель службы разработки стратегии СМП-банка Анатолий Салтыков. — Но и колебания курса рубля не придают уверенности в стабильности рубля, поэтому население не готово сейчас расставаться с долларом и евро.

По оценке начальника управления продаж казначейских продуктов Абсолют-банка Владимира Борисова, рост курсов валют в последний месяц может быть связан с высылкой американских дипломатов из России и с антироссийскими санкциями. Примечательно, что даже существенный - более, чем на 8% - рост нефтяных котировок в последние дни не смог выступить поддержкой рублю.

Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение спроса россиян на валюту. По прогнозам Станислава Макарова, это будет происходить при сохранении волатильности валютных курсов и ослаблении рубля. Эксперт добавил, что россияне активно скупают валюту в периоды, когда происходят сильные движения на валютном рынке (это может быть как рост, так и падение доллара и евро), но чаще — во время роста. В условиях колебаний курса рубля население будет покупать валюту, согласен представитель СМП-банка.

По словам первого зампреда Совкомбанка Сергея Хотимского, цена нефти в рублях пришла к комфортным уровням, и если «черное золото» закрепится выше 50 рублей, то курс будет колебаться вокруг отметки в 60 рублей за доллар. По оценке Анатолия Салтыкова, в конце года доллар может стоить 62-65 рублей, евро — 69-73 рубля. По словам начальника управления конверсионных операций банка «Открытие» Артема Зотова, к концу года «американец» будет стоить 61-62 рубля, а «европеец» — 70-72 рубля.