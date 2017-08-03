Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном возобновлении производства в США ракет средней и малой дальности (РСМД). Официальные представитель Кремля в четверг заявил журналистам, что Москва рассчитывает на исполнение своих обязательств Вашингтоном по Договору о ликвидации РСМД, передает ТАСС.

«Россия была и остается приверженной своим обязательствам по этому договору, несмотря на некоторые утверждения, которые звучали до сих пор», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее издание Politico сообщило о намерениях конгресса заставить Пентагон возобновить производство ракет этих типов, запрещенное в 1987 году. Конгрессмены пытаются доказать военным, что Россия уже нарушила договор, поэтому американские власти могут не исполнять свои обязательства. «С нашей стороны было бы безответственно соблюдать договор, который давно оставил позади единственный участник, помимо нас», — заявил в июне член палаты представителей и глава ключевого комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс.

Этот шаг, утверждает газета, должен стать часть интегрированной дипломатической, экономической и военной стратегии Вашингтона, которая увеличит давление на Россию «до предела».