Банк России выпускает в обращение новую инвестиционную серебряную монету номиналом 3 рубля с изображением Георгия Победоносца.

Как сообщается на официальном сайте регулятора, тираж монеты составит до 500 тыс. штук. Выпуск намечен на 7 августа.

Монета изготовлена из драгоценного металла 999-й пробы, имеет круглую форму диаметром 39 мм, а на обороте находится рельефное изображение Георгия Победоносца на коне. Отмечается, что монета сделана без зеркальной поверхности. При этом она будет являться законным средством платежа на всей территории Российской Федерации.