Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Вологодской области, который несколько раз ударил электрошокером инспектора дорожно-патрульной службы. Его ждет лишение свободы сроком на 3,5 года.

В поселке Майском 30 марта инспектор ДПС остановил машину осужденного для проверки документов. 38-летний местный житель не захотел предъявлять документы сотруднику ведомства. После отказа, как сообщает ИА FlashNord, осужденный нанес несколько ударов электрошокером в область рук, тем самым причинив инспектору физическую боль.

Суд при вынесении приговора учел прошлую судимость мужчины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года. Отбывать его он будет в колонии-поселении. Приговор мужчина обжаловал.