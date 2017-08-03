В Кремле обращали внимание миграционной службы на ситуации вокруг журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова, однако есть нарушения, которые сложно не принять во внимание, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Ранее в среду Басманный суд Москвы постановил выдворить Нурматова из России за нарушение миграционного законодательства. В своем обращении к президенту издание уточнило, что журналиста, известного под псевдонимом Али Фаруз, арестовали во вторник рядом с редакцией. Во время заседания суда Нурматов заявил, что на протяжении долгого времени он проходил реабилитацию после пыток, которым подвергся на родине — в Узбекистане.

«Мы обращали на эту проблему внимание наших миграционных и иных властей, нам известно о существовании этого вопроса. Но, скажем так, ситуация очень сложная и ряд факторов не позволяет, скажем так, закрыть глаза на ряд нарушений, который имеет место», -—прокомментировал Песков.