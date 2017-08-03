Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с московским «Динамо» в рамках учебно-тренировочного сбора. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сообщается также, что не будет проводиться международных контрольных матчей, поскольку большая часть национальных сборных в настоящее время задействована в отборочных раундах ЧМ-2018, а с теми сборными, чьи позиции в рейтинге FIFA невысоки, сборная РФ играть не планирует, пишет RT.

Сбор пройдет с 28 августа по 3 сентября, а матч сборной РФ и «Динамо» проведут на «Арене Химки».