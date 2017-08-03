Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что для депутата счастьем является возможность помогать людям. Об этом политик заявил, общаясь с участниками молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме», темой которого стали «KPI счастья».

По словам Володина, счастье — это когда «вы пришли на работу, она вам нравится и вы можете себя реализовать».

Рассуждая об источнике счастья человека в жизни, председатель ГД отметил, что он нематериален: это состояние души, определяющееся разными факторами.

Источником же депутатского счастья является помощь людям, уверен Володин. «Для депутата счастье, когда он может помочь человеку, гражданам. Это его призвание. И если он получает от этого счастье и удовлетворение — значит, он правильно выбрал путь», – цитируют «Дни.Ру» спикера Госдумы.