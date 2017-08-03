Моряки из Ростовской области объявили акцию протеста в Турции из-за невыплаты заработной платы. Сумма долга достигла $70 тыс., сообщили в пресс-службе российского профессионального союза моряков.

Отмечается, что 11 моряков бастуют с 1 августа 2017 года на судне Whitebox Volga. В частности, выплаты зарплаты за несколько месяцев добиваются семь человек.

Как сообщает RostovGazeta, капитан судна отрицательно отреагировал на забастовку. Он хотел снять экипаж с довольствия и перевести моряков в пассажиры. Однако позже инцидент удалось уладить.

Помимо прочего, бастующие моряки рассчитывают на оформление коллективного контракта для защиты своих прав.