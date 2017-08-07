Музей РВИО привели в форму
«Спасенные реликвии. Два века славы» — так называется выставка, открывшаяся в музее военной формы одежды Российского военно-исторического общества (РВИО). В трех залах обновленной усадьбы Тургеневых-Боткиных нашли приют отреставрированные по инициативе РВИО мундиры, сапоги, головные уборы и военные аксессуары прошлого.
Дошедшие до наших дней предметы той эпохи можно пересчитать по пальцам. Отношение к ним раньше было прагматическим: мундиры носили долго, передавали по наследству, а по износу шили из них зимние рукавицы.
— Когда мы получили эти несколько сотен истлевших вещей, хотелось рыдать, — признался министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии выставки, — Например, блестящая форма, к которой мы привыкли по фильмам о войне 1812 года и литографиям, находилась в постыдном виде.
Теперь около 75 предметов из чудом сохранившихся собраний Музея вооруженных сил приведены в порядок и красуются в стеклянных боксах. Тут же представлены сшитые по их подобиям доломаны и ментики с «Мосфильма». Министр культуры пообещал, что спустя несколько месяцев другие старинные и ценные приобретения РВИО также займут почетное место в коллекции музея, чтобы «мальчишки, придя сюда, захотели примерить военную форму, а в идеале — связать свою жизнь со службой в армии».
С министром согласился руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
— Незабвенный Козьма Прутков говорил: «Если хочешь быть красивым, поступи в гусары», — напомнил он посетителям музея. — И поверьте, студент Московского университета Михаил Лермонтов именно поэтому бросил учебу и поступил в лейб-гвардии гусарский полк. Свой ментик он не снимал даже ночью.
В экспозиции музея представлен ментик (накидка с меховой опушкой), который могли носить однополчане Лермонтова в 1834 году. А также мундир, в котором мог щеголять на балах Александр Куприн. Многие русские писатели, композиторы, художники в жизни предпочитали военную форму, хотя и прославились на культурном поприще.
А вот об удобстве этой одежды можно поспорить. Выставка позволяет проследить, как на протяжении XIX века в связи с капризами моды менялся облик военного: только к началу XX века нарядные мундиры с осиной талией, длинными фалдами по типу фрака и пышные плюмажи уступили место строгим шинелям.
— До конца XIX века на войне использовалась линейная тактика — выступали сомкнутым строем, никто не бросался в атаку, — объяснил «Известиям» научный консультант выставки Антон Глинкин. — Главным на поле боя оставался престиж государства, а удобство приносилось в жертву.
Экспозиция, знакомящая с эволюцией военной формы в России на протяжении двух столетий, стала продолжением первой выставки открывшегося в феврале музея — там были представлены отдельные образцы военной формы XVIII–XIX веков из собрания Императорского Интендантского музея. Новое богатство музей получил из запасников Музея вооруженных сил, где хранятся образцы одежды русского воина ХVII–XX столетий. По словам сотрудников музея, вскоре его коллекцию пополнят другие ценные экспонаты из этого собрания.