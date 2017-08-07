«Спасенные реликвии. Два века славы» — так называется выставка, открывшаяся в музее военной формы одежды Российского военно-исторического общества (РВИО). В трех залах обновленной усадьбы Тургеневых-Боткиных нашли приют отреставрированные по инициативе РВИО мундиры, сапоги, головные уборы и военные аксессуары прошлого.

Дошедшие до наших дней предметы той эпохи можно пересчитать по пальцам. Отношение к ним раньше было прагматическим: мундиры носили долго, передавали по наследству, а по износу шили из них зимние рукавицы.

— Когда мы получили эти несколько сотен истлевших вещей, хотелось рыдать, — признался министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии выставки, — Например, блестящая форма, к которой мы привыкли по фильмам о войне 1812 года и литографиям, находилась в постыдном виде.

Теперь около 75 предметов из чудом сохранившихся собраний Музея вооруженных сил приведены в порядок и красуются в стеклянных боксах. Тут же представлены сшитые по их подобиям доломаны и ментики с «Мосфильма». Министр культуры пообещал, что спустя несколько месяцев другие старинные и ценные приобретения РВИО также займут почетное место в коллекции музея, чтобы «мальчишки, придя сюда, захотели примерить военную форму, а в идеале — связать свою жизнь со службой в армии».

С министром согласился руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

— Незабвенный Козьма Прутков говорил: «Если хочешь быть красивым, поступи в гусары», — напомнил он посетителям музея. — И поверьте, студент Московского университета Михаил Лермонтов именно поэтому бросил учебу и поступил в лейб-гвардии гусарский полк. Свой ментик он не снимал даже ночью.

В экспозиции музея представлен ментик (накидка с меховой опушкой), который могли носить однополчане Лермонтова в 1834 году. А также мундир, в котором мог щеголять на балах Александр Куприн. Многие русские писатели, композиторы, художники в жизни предпочитали военную форму, хотя и прославились на культурном поприще.

А вот об удобстве этой одежды можно поспорить. Выставка позволяет проследить, как на протяжении XIX века в связи с капризами моды менялся облик военного: только к началу XX века нарядные мундиры с осиной талией, длинными фалдами по типу фрака и пышные плюмажи уступили место строгим шинелям.

— До конца XIX века на войне использовалась линейная тактика — выступали сомкнутым строем, никто не бросался в атаку, — объяснил «Известиям» научный консультант выставки Антон Глинкин. — Главным на поле боя оставался престиж государства, а удобство приносилось в жертву.