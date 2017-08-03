Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства удачно провел время на рыбалке в Сибири, об улове будет сообщено позже.

Перед рабочей поездкой в Амурскую область Владимир Путин решил остановиться в южной Сибири, чтобы провести время в отдаленном уголке на природе. Песков обещал предоставить более подробную информацию о рыбалке президента чуть позже, предоставив фотографии на этот счет, но пока он отметил, что «было интереснее, чем раньше».

«Было даже интереснее, чем раньше. Расскажем об этом», –– отметил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос журналистов, превзошел ли Путин свой рекорд по улову 2013 года, когда он выловил щуку весом 21 кг, Песков сказал, что пока не знает, но в скором времени сообщит об этом.