Власти Москвы выделят граны для реанимационных отделений больниц. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в ходе осмотра Городской клинической больницы имени Юдина.

По словам мэра, ежегодно 10 лучших отделений реанимации будут получать выплаты для материального поощрения врачей в размере 30 млн рублей. В настоящее время в столичных стационарах действует 47 отделений анестезиологии и реанимации для взрослых и 33 отделения для детей и новорожденных, где есть 2,626 тыс. реанимационных коек, пишет ТАСС. В медучреждениях амбулаторного типа есть 12 таких отделений, включая три для детей. Также действует 25 выездных бригад.

Собянин добавил, что столичный регион располагает всеми необходимыми ресурсами, включая современное оборудование, квалифицированных специалистов, расходные материалы и доступ к уникальным технологиям. Также столичный градоначальник поблагодарил главврача больницы врача-травматолога Виктора Процко за проведение уникальной операции по реконструкции стопы 15-летнего подростка из Дагестана, сообщает телеканал «360».