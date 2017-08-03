До пяти лет заключения грозит восьми сотрудникам благотворительного центра «Рука помощи» в Благовещенске. Их обвиняют в том, что они насильно удерживали в центре 25 человек, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Статья — «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более лиц».

На скамье подсудимых — руководитель центра, его заместитель и шесть бывших подопечных центра. Они стали соучастниками преступления после прохождения курса реабилитации. Свою вину признали только трое.

Как напоминает ИА «Амур.инфо», о происходящем в центре «Рука помощи» стало известно в 2015 году — один из пострадавших рассказал об этом своим близким. 28 октября в результате силовой операции пленники были освобождены. В полицию с жалобами обратились 25 пострадавших.