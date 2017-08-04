В российском прокате — полнометражный дебют британского режиссера Уильяма Олдройда, снявшего авторскую версию по мотивам повести русского писателя Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».

Главную героиню, Кэтрин — британский вариант купчихи Катерины Львовны — сыграла актриса Флоренс Пью. Для нее это тоже первая главная роль в большом кино, и дебют вышел блестящим — вся картина в основном держится на ее игре.

У актрисы не было шанса спрятаться за второстепенными персонажами или музыкой — ее в фильме практически нет. Короткие диалоги и тишина, полная естественных звуков, усиливают гнетущую атмосферу фильма, где главное — преображение героини.

Выданная, а фактически проданная замуж за человека, вдвое старше нее, Кэтрин живет без права на голос и эмоции. Для мужа и свекра молодая женщина — словно часть дорогой мебели, практично купленная вещь. Ей нельзя выходить на улицу, нельзя вмешиваться в беседу и домашние дела, даже спать, сколько хочется, и то нельзя.

Н о за внешней скромностью и покорностью в Кэтрин прячется сильная воля и не рядовой характер. Нужна лишь спичка, чтобы в ней запылал бешеный огонь страстей. Такой спичкой становится любовь — Кэтрин без памяти влюбляется в одного из работников в доме ее мужа, первого мужчину, обратившего на нее внимание.

Это событие провоцирует разительную и страшную перемену — из забитого существа героиня превращается в безжалостную хищницу, способную хладнокровно убивать ради достижения своих целей.

«Леди Макбет» — не только блестяще выдержанная психологическая драма, но и удачный пример того, как можно снять недорогую историческую картину. Всё действие разворачивается в доме и окрестном лесу, а живописные английские пейзажи отлично заменяют декорации и работают на общую атмосферу.

Когда Кэтрин, распустив волосы, идет по вересковым пустошам, сразу вспоминается знаменитая сцена из «Макбета» с тремя ведьмами на перекрестке. Олдройд сохранил традицию классических экранизаций шекспировской трагедии и в то же время бережно отнесся к литературному первоисточнику.