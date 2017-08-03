Компания «Вымпелком» выплатит 1,25 млрд рублей «МегаФону» за покупку 50% салонов «Евросети» в рамках проекта по разделу ритейлера электроники.

В настоящее время «Евросеть» насчитывает 4 тыс. точек, половину которых получит «Вымпелком». Благодаря договору с «МегаФоном» «Вымпелком» расширит свою розничную сеть в России и усилит монобрендовую стратегию.

В настоящее время в собственности компании находится порядка 1,5 тыс. собственных салонов. «Вымпелком» планирует удвоить их количество.

На данном этапе «МегаФон» и «Вымпелком» владеют «Евросетью» на паритетных началах, сообщает телеканал «360».

Глава «Вымпелкома» Шелль Йонсен сообщал ранее, что магазины были разделены на категории с точки зрения привлекательности и стороны уже договорились о том, кому какие магазины отойдут.