Глава американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко считает, что вступление в силу закона о новых санкциях Вашингтона в отношении России никак не отразится на действующий на территории РФ бизнес Соединенных Штатов.

«Пока что придание санкциям силы закона особо никак на нашу работу и работу бизнеса не повлияло. Все те санкции, которые были узаконены, уже существовали, и на сегодняшний день значительно ничего не изменилось», — заявил Родзянко.

По словам главы торговой палаты, вопрос в том, как ситуация будет развиваться в будущем, в том числе с учетом координации действий с Евросоюзом.