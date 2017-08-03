Количество легально работающих водителей такси в Москве с 2010 года увеличилось в десять раз. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в рамках V Международного евразийского форума «Такси».

Всего в отрасли числятся 60 тыс. сотрудников, а один автомобиль такси проезжает за год более 120 тыс. км. Средний возраст машины составляет 2,8 года. Услугами такси в столице в течение суток пользуются порядка 329 тыс. человек, сообщает телеканал «360».

Всего в Москве есть 384 стоянки такси с 1329 машино-местами. Также на семи московских вокзалах разрешена бесплатная парковка для машин такси.

Сумма среднего чека такси по Москве равняется 498,4 рубля. В часы пик подача машины осуществляется в течение 5–7 минут.