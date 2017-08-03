2 августа в Казани стартовал VI съезд Всемирного конгресса татар. Приветствие участникам, собравшимся не только из регионов страны, но и из нескольких зарубежных стран, направил президент России Владимир Путин.

В приветственной телеграмме Владимир Путин выразил мнение, что форум является общественно значимым мероприятием, отметил важность работы, которую проводит Всемирный конгресс татар.

В этом году конгрессу исполняется 25 лет. За это время ВКТ реализовал множество успешных проектов, среди которых Всемирный форум татарских женщин и Форум деловых партнеров Татарстана. Кроме того, популярность набирает и молодежный форум ВКТ и сайт «Центр татарской литературы», который существует уже два года. За это время ресурс посетили 15 тыс. человек, сообщает сайт «Комсомольской правды в Казани».

В съезде впервые принимают участие представители из Австрии, Италии, Франции, Швейцарии, Венгрии, а также из республики Тыва, Алтая и Липецкой области. Всего на мероприятие приехало 826 делегатов. Самый старший — 90-летний житель Алматы в Казахстане Мухар Мунир Ибрагимович Фарзин, а самый молодой — 20-летний Искандер Ильдусович Гайсин из Казани. Из Башкортостана приехала самая большая делегация, состоящая из 60 человек, сообщает ИА «Татар-информ».

Большинство участников форума — обладатели государственных наград. Среди них присутствуют герои России и социалистического труда, популярные артисты, военные, работники культуры, образования и науки. Темы на форуме разнообразны: речь пойдет о будущем татарского языка, сохранении должности президента Татарстана, журналистике, общественных организациях, культуре. Также президент Татарстана Рустам Минниханов вручит награды республики и ВКТ.