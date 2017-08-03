Специалисты «Новгородэнерго» восстановили энергоснабжение в населенных пунктах Новгородской области, прерванное после прохождения циклона. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В течение нескольких часов в ликвидации последствий непогоды принимали участие девять ремонтных бригад. Энергоснабжение потребителей проходит по штатным схемам, передает «Новгород.Ру».

Напомним, в ночь с 29 на 30 июля по территории региона прошла гроза, которая сопровождалась сильным порывистым ветром и ливнями. В результате жители семи районов Новгородской области остались без электричества. За сутки в Великом Новгороде выпало 166% месячной нормы осадков.