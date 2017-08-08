4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства, стартующая 14 сентября в Екатеринбурге, предложит гостям новый формат художественно-промышленного туризма — 59 маршрутов по проектам, созданным в арт-резиденциях на действующих предприятиях. Об этом было объявлено на заседании оргкомитета биеннале под председательством первого заместителя министра культуры РФ Владимира Аристархова.

По сообщению организаторов, проект впервые охватит 28 городов Уральского региона. Тема биеннале обозначена как «Новая грамотность».

— Мы исследуем труд и досуг недалекого будущего, — пояснил «Известиям» куратор биеннале Жоан Рибас. — Все индустриальные революции трансформируют наше отношение к пространству и сами способы коммуникации. « Новая грамотность» на деле предполагает развитие старой грамотности и умение читать и работать с текстами, поскольку они позволяют нам анализировать столкновение двух систем — цифровой и телесной. Цифра, которая никогда не устает, и тело, которому требуется отдых и сон.

Основной проект расположится в бывшем здании Уральского приборостроительного завода, построенного в конце 1930-х годов в центре Екатеринбурга. П риятно удивит посетителей жанровое богатство проекта. Это видео, живопись, скульптура, интерактивные объектные инсталляции. Все это можно и нужно попробовать на ощупь — трогать, крутить, гнуть и толкать. В создании экспозиции примут участие 127 художников из 23 стран мира, в том числе такие мэтры, как Бади Бадалов, Кристина Кубиш, Роберт Моррис и другие.

— В выборе художников основного проекта мы ориентировались как на ранних киноэкспериментаторов, так и на современное поколение медиа-арт художников, работающих с исследованием влияния технологий на современную реальность, — отметила комиссар биеннале Алиса Прудникова.

Основной «фишкой» биеналле, безусловно, станут индустриальные арт-маршруты. Гости смогут посетить Сысерть, Златоуст, Сатку, Нижние Серги, Арти, Оленьи Ручьи, Каменск-Уральский и другие старинные и новые города Урала.

По словам Алисы Прудниковой, маршруты объединяют поездки выходного дня, современное искусство и знакомство с уральским индустриальным наследием, которое в этих населенных пунктах представлено во всем многообразии.

— Арт-маршруты — это веский аргумент, чтобы приехать в Екатеринбург и увидеть биеннале собственными глазами, — уверена комиссар проекта.

Впервые на подобных биеннале будет проведено масштабное социологическое исследование аудитории. Как отметил руководитель научно-просветительского отдела Уральского филиала ГЦСИ-РОСИЗО Дмитрий Москвин, социологи планируют составить детальный портрет биеннальной публики непосредственно на творческих площадках.

Результаты исследовательского проекта будут подведены через год: на фестивале «Интермузей-2018» представят книгу и сайт с изложением полученных данных и рекомендациями инициаторам проектов современного искусства в крупных городах России.

Уральская индустриальная биеннале продлится до 12 ноября.

Справка «Известий»

Уральская индустриальная биеннале — один из крупнейших международных проектов в области современного искусства в регионах. Проходит раз в два года в Екатеринбурге и городах Свердловской области как мероприятие Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО. В центре события — индустриальная специфика Урала. Основные проекты двух первых биеннале размещались на территории типографии «Уральский рабочий», третьей — в памятнике конструктивизма гостинице «Исеть». Всего за годы существования проекта в нем участвовали 300 художников из 70 стран.