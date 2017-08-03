Президент России Владимир Путин поручил главе Минэнерго Александру Новаку проанализировать причины аварии в энергосети на Дальнем Востоке, которая обесточила потребителей региона и привела к остановке экспорта электроэнергии в Китай и сбою ж/д сообщения. Новак доложит о принятых в связи с энергоаварией мерах премьер-министру страны Дмитрию Медведеву.

«Вы проанализируете это всё, доложите председателю правительства не только о выявлении причин, но и о предложениях, как вы сейчас сказали, с мероприятиями, которые бы не допускали подобных сбоев», — сказал глава государства руководителю Минэнерго во время совещания по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в ДФО.

Новак в свою очередь в ходе совещания представил доклад о ликвидации последствий аварии. По его словам, ведомство приняло все необходимые шаги, чтобы свести к минимуму риск повторения подобных масштабных энергосбоев.