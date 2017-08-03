Пожилой житель Ярославля обратился в полицию Дзержинского района после того, как перечислил мошенникам более 600 тыс. рублей.

Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», неизвестный позвонил 80-летнему мужчине по телефону и представился сотрудником банка. Пенсионеру было предложено перевести денежные средства на банковские счета, чтобы потом снять их с процентами.

В течение двух недель потерпевший переводил деньги на указанный лицевой счет. Общая сумма перечисленных средств составила 650 тыс. рублей. Позже пенсионер понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.