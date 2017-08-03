У пляжей Приморского края активизировались медузы-крестовики. Они могут поражать человека во время купания. Об этом предупреждает региональный главк МЧС.

Специалисты отмечают, что крестовики обычно живут на небольших глубинах, а в жаркую погоду выплывают к берегам. После получения ожога у человека возникает резкая боль в пораженном месте, появление сыпи, резкое падение тонуса мышц и проблемы с дыханием. Могут возникнуть галлюцинации.

Если это произошло, в МЧС советуют вывести пострадавшего на берег, промыть пораженный участок кожи, смазать кремом. Голыми руками этого делать нельзя, поскольку может быть еще один ожог, передает ИА EAOMedia.

Ранее «Известия» уже писали, что нашествие таких ядовитых медуз наблюдалось на Охотских пляжах Сахалина в середине июля. Эксперты связывали их массовое появление с теплым течением, которое вынесло их к юго-восточному побережью Охотского моря.