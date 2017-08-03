Украинский боксер Владимир Кличко принял решение о завершении своей профессиональной карьеры. После поражения в бою с британцем Энтони Джошуа в апреле 41-летний Кличко отказался от проведения матча-реванша и решил уйти на покой. Заявление о завершении карьеры опубликовано на официальном сайте спортсмена.

Владимир выступил с двухминутным видеообращением на своем сайте в Youtube, в котором вкратце рассказал о своем профессиональном пути и заявил, что стал таким человеком, которым стремился быть. «Я достиг всего, о чем мечтал, и сейчас хочу начать мою вторую карьеру после спорта», — цитирует Кличко BFM.RU.

Кличко выступал на профессиональном ринге с ноября 1996 года. Боксер провел 69 боев, в 64 из которых одержал победы, а потерпел поражения в пяти.

До перехода в профессионалы, будучи любителем, Кличко провел 140 боев. Он одержал 137 побед, 65 из них — нокаутом.

В октябре 2013 года Кличко одержал победу в бою с россиянином Александром Поветкиным за звание чемпиона мира.