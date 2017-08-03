Концерн Siemens заявил о том, что потеря выручки из-за скандала с поставкой турбин немецкого производства в Крым может составить от €100 млн до 200 млн.

По словам главы производственного гиганта Джо Кэзера, руководство компании уже приняло меры для сокращения ущерба из-за этого общественного резонанса и готовит пакет новых.

Как сообщает Reuters, Siemens намерена пересмотреть существующие договоры о поставках немецкого оборудования в Россию и разработать новые правила контроля за поставками.

Концерн Siemens в начале июля утверждал, что четыре предназначавшиеся для проекта в Тамани турбины были поставлены в Крым вопреки договоренностям. Компания предложила аннулировать договор и выкупить турбины обратно. В России подчеркнули, что турбины приобретены на вторичном рынке и переделаны российскими специалистами.