Лига чемпионов: ЦСКА–АЕК (Афины)
Армейцы победили со счетом 1:0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Марко Ливайя (АЕК) и Виктор Васин (ЦСКА)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Витиньо (ЦСКА) и Элдер Лопеш (АЕК)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Марио Фернандес (ЦСКА), Понтус Вернблум (ЦСКА) и Элдер Лопеш (АЕК)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Понтус Вернблум (ЦСКА) и Петрос Манталос (АЕК)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Александр Головин (ЦСКА) и Марко Ливайя (АЕК)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Элдер Лопеш (АЕК) и Марио Фернандес (ЦСКА)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Александр Головин (ЦСКА) и Огнен Враньеш (АЕК)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Дмитрий Чигринский (АЕК) и Витиньо (ЦСКА)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игроки ЦСКА радуются забитому ими голу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Константинос Галанопулос (АЕК) и Витиньо (ЦСКА)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
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