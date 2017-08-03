Завершена утилизация танкера «Надежда», который еще в ноябре 2015 года сел на мель у берегов Сахалина. Таким образом, судовладелец (ООО «Росторг») выполнил соответствующее требование суда.

Как уточняет ИА PrimaMedia, в суд вынуждена была обратиться Дальневосточная транспортная прокуратура, поскольку собственник долгое время игнорировал предписания ведомства и властей Сахалина.

Сами работы по утилизации начались 1 апреля 2016 года и лишь сейчас завершены.

Напомним, «Надежду» выбросило на мель у порта Невельск. Танки с топливом получили пробоины. Это привело к разливу нефтепродуктов и загрязнению акватории площадью более 20 тыс. кв. м и 7 км береговой полосы. Была зафиксирована массовая гибель птиц.

Суд обязал капитана танкера оплатить штраф в 120 тыс. рублей. ООО «ДВ-Акватория», которое эксплуатировало судно, было оштрафовано на сумму более 329 млн рублей за вред, нанесенный морской акватории.