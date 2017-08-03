На одном из железнодорожных предприятий Челябинска мастер участка требовал от подчиненных перечисления части заработной платы. Возбуждено 10 уголовных дел.

56-летний местный житель сообщал своим подчиненным о начислении завышенной зарплаты. Он утверждал, что они на самом деле выполнили меньший объем работ. «Лишние» деньги он заставлял работников перечислять себе на банковскую карту, что они и делали, опасаясь взысканий, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

По данным следствия всего с января 2016 года по июнь 2017 года мужчина незаконно присвоил денежные средства на сумму 70 тыс. рублей. Уголовные дела против него возбудили по статье «Мошенничество». Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают причастность подозреваемого к другим противоправным действиям.