Археологи обнаружили в историческом центре Омска захоронение древнего воина. Погребение было найдено на улице Музейной, где проводится реставрация объекта культурного наследия.

По словам специалистов, могиле около 3 тыс. лет, однако она хорошо сохранилась до сегодняшних дней. Обнаружив древнее захоронение, специалисты зафиксировали, что усопший погребен будто бы готовым к схватке — кисти воина бронзового века сжимают кинжал и нож в боевом положении. Рядом с ним был найден топор-кельт.

По словам археолога Максима Грачева, эксперты обнаружили большое количество хорошо сохранившихся предметов: оружия, украшений и других предметов из бронзы. Предположительно, находки относятся к переходному времени от бронзового века к железному.

Как сообщает РИА «Омск-информ», это не первое археологическое открытие в исторической части Омска за последние несколько лет. В частности, ранее остатки древних могильников были найдены на территории Омской крепости, вблизи Никольского казачьего собора, а также на улицах Музейной и Партизанской. Это говорит о том, что территория нынешнего Омска была заселена людьми еще в глубокой древности — по меньшей мере с эпохи бронзового века.