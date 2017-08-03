Ракушку возрастом 15 млн лет нашли на Сахалине
На восточном побережье Сахалина туристы нашли ракушку, возраст которой более 15 млн лет. Это неогеновая раковина брюхоногого моллюска семейства букцинид (Buccinidae). Сейчас находка передана в Сахалинский областной краеведческий музей. Раковину обнаружили две жительницы Кемеровской области, Татьяна Кузнецова и Анастасия Рейдель, в районе горы Клокова.
Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу музея, в его коллекции есть ископаемые раковины аммонитов и образцы позднемелового окаменелого дерева, геологический возраст которых около 90 млн лет. Они были найдены в верховьях реки Сусуи сотрудниками музея в июне этого года.
После окончания научной обработки и описания каждый экземпляр получит свой номер и будет передан на постоянное хранение в фонд музея.
А до конца года некоторые образцы будут выставлены в рамках экспозиции «История геологического развития Сахалина и Курил». Она будет рассказывать о прошлом этих земель за последние 100 млн лет.