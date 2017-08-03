МЧС предупредило жителей Подмосковья об усилении ветра, дожде и грозах. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Московской области.

Согласно прогнозам специалистов, ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 19 м/с. В связи с ухудшением погодных условий возможно затруднение движения на дорогах.

Также, сообщает Федеральное агентство новостей, есть риск повреждения линий электропередачи, а также угроза падения деревьев, повреждения кровель домов.

Также спасатели рекомендуют закрыть окна в помещениях, по возможности держаться в укрытии и не подходить близко к неукрепленным конструкциям.