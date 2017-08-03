1,8 млн рублей будет выделено из местного бюджета на проведение банкета в честь 80-летия Иркутской области. Заявка на проведение мероприятия появилась на сайте госзакупок.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, банкет рассчитан на 1 тыс. человек. Их будут угощать более 7,5 тыс. холодных закусок и 2,6 тыс. десертов. Будет заказано около 1 тыс. бутылок алкоголя — вино, шампанское, коньяк и водка. Предполагается закупить чай, кофе, молоко, морсы, соки и воду.

Что касается закусок, то в меню запланированы рулетики, канапе, тортильи, тосты, салаты, ростбиф и креп. А на десерты будут подавать трюфели, курагу и чернослив в шоколаде, мини-пирожные и фрукты.

В сумму на банкет входит не только оплата приготовления блюд и напитков, но также сервировка стола и уборка посуды. А также обеспечение банкета официантами.