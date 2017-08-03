Президенту России Владимиру Путину доложили о ходе строительства газопровода «Сила Сибири». Линейная часть объекта реализована на 53%, сообщил гендиректор «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов во время видеосвязи с главой государства на церемонии закладки первого фундамента Амурского ГПЗ.

«На сегодня сварено 1150 км, это 53% от общей протяженности. Сварочные работы ведутся с использованием современных сварочных комплексов автоматической сварки и соответствуют всем требованиям экологии», — уточнил Титов. Он подтвердил готовность предприятия начать поставку газа по «Силе Сибири» на Амурский ГПЗ и в Китай уже в декабре 2019 года.

По словам Титова, для строительства трубы газопровода поставляются материалы только отечественных производителей, а в работах по возведению объекта принимают участие более 8,5 тыс. сотрудников.