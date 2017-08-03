На проспекте Энергетиков в Санкт-Петербурге 2 августа в районе 23:00 неизвестный расстрелял местного жителя из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован.

По данным следствия, ЧП произошло поздним вечером во дворе многоквартирного дома по улице Энергетиков. Как сообщает Федеральное агентство новостей, личность нападавшего до сих пор не установлена.

Мужчина доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. По информации ИА «Невские новости», у него диагностированы множественные огнестрельные ранения. Опросить его сотрудники полиции пока не могут в связи с состоянием здоровья.