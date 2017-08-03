Распоряжение о выделении субсидии на переселение жителей сгоревшего под Иркутском поселка Бубновка подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Деньги пойдут из резервного фонда, следует из сообщения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Как в свою очередь уточняет ИА IrkutskMedia, речь идет о сумме в 95 млн рублей. Причем, как отмечает агентство, в отличие от жильцов других поселков, пострадавших от пожаров в апреле и мае, которые получат сертификаты на жилье в рамках ЧС, жителям Бубновки выдадут сертификаты независимо от того, пострадали их дома во время пожара или нет.

Первоначально решение о ликвидации поселка было принято на сходе местных жителей. В дальнейшем с ним согласились районные, региональные и федеральные власти.

Напомним, пожар в поселке Бубновка Иркутской области произошел в конце апреля. Тогда сгорело 59 домов, жилья лишились 292 человека.

Как писали «Известия», жителям Бубновки выделили 256 млн на покупку жилья. Два многоквартирных дома для погорельцев были построены в районном центре Киренск.