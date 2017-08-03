Власти Тулы отказались от многоэтажной застройки в центре города. Об этом сообщил начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

По его словам, власти намерены сохранить памятники в их естественной среде, а также упорядочить градостроительную деятельность.

В январе текущего года рабочая группа градостроительного совета утвердила решение уделить внимание в первую очередь Зареченскому округу и историческому центру Тулы, где расположены 202 объекта культурного наследия. Предполагается, что границы будут установлены для 25 объединенных зон охраны, 22 зон отдельных памятников, 9 зон регулируемой застройки и 5 зон охраняемого природного ландшафта. Создатели проекта заверяют, что в этих местах новой высотной застройки не будет.

В настоящее время проект максимального сохранения памятников в их исторической среде согласовывают с руководством Минкультуры РФ, сообщает ИА «Тульские новости».