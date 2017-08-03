Автомобили премиум-сегмента стали доступны для краткосрочной аренды пользователям столичной сети каршеринга. На московские дороги уже выехали 100 новеньких Mercedes-Benz, до конца недели прокатные компании предложат своим клиентам еще и автомобили Audi.

«3 августа на линию выйдут первые 100 машин Mercedes-Benz CLA 200 Urban. До конца 2017 года парк BelkaBlack будет состоять из 200 автомобилей», — заявили в пресс-службе BelkaCar, слова представителя компании приводит сетевое издание m24.ru.

В компании BelkaCar рассчитывают, что автомобили премиальных марок помогут привлечь внимание к сервису более 30 тыс. новых клиентов.

Кроме того, начиная с августа на столичных автомагистралях можно будет встретить Audi TT с логотипом другой каршеринговой компании «Делимобиль», правда пока данный автомобиль будет предоставляться в тестовом режиме.

«Audi ТТ представлена как автомобиль, предложенный в качестве программы лояльности для избранных клиентов. Для массовой аренды мы планируем вывести на улицы автомобили нескольких марок с разным уровнем комфорта», — заявили в пресс-службе «Делимобиль».

Несколько других компаний, предоставляющих услуги по краткосрочной аренде автомобилей, также подтвердили, что ведут в настоящее время переговоры с автопроизводителями.