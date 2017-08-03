Режим ЧС введен в Ленинском районе ЕАО из-за угрозы срыва отопительного сезона. Пришел в негодность единственный железнодорожный тупик для отгрузки угля. Из-за этого район может быть не обеспечен запасом топлива.

Прокуратура подала иск в суд к администрации района с требованием обеспечить выполнение плана по запасам и в соответствии с ним провести ремонтные работы на тупике, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на надзорное ведомство.

Тупик, о котором идет речь, является муниципальной собственностью района, пояснили в прокуратуре. А проектное решение о начале ремонтных работ на объекте, возведенном еще в 1975 году, до сих пор не издано.