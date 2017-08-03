В Уфе к сентябрю появится три пешеходных туристических маршрута. Это «Зеленый город» по паркам башкирской столицы, «Архитектурный облик города Уфы ХIХ-ХХ века» и «Административный центр города Уфы».

Список достопримечательностей разрабатывает министерство культуры региона совместно с Национальным музеем республики. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Ранее сообщалось, что власти Башкирии потратят на создание экотуристических маршрутов около 20 млн рублей в течение трех лет. Республика готовится к притоку туристов из Китая, Ирана и других восточных стран. Также в регионе продолжается разработка бренда Башкирии. На «зеленом маршруте» путешественникам не нужны будут визы. Планируется привлечь инвесторов для развития этого проекта.