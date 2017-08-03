Минское областное управление МЧС Белоруссии сообщило о том, что в Вилейском районе Минской области из-за шквалистого ветра на микроавтобус упало дерево, в результате чего ребенок, находившийся в машине, погиб.

«Трагедия произошла 2 августа. Дерево упало на микроавтобус возле деревни Кобузи Вилейского района. В салоне находились двое взрослых и пять детей. Один ребенок погиб», — заявили в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, 3 августа в результате прохождения атмосферного фронта с Западной Европы поднялся сильный ветер, с порывами до 21 м/с. Из-за удара стихии временно без света остались 230 населенных пунктов, в Червенском районе были повреждены кровли 25 зданий и 30 га леса.