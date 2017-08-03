В одном из частных хозяйств Енисейского района Красноярского края появилась необычная экспозиция — различные лошадиные упряжки. Коллекцию в течение нескольких лет собирает местный житель Евгений Павлов.

Соседи приносят ему ненужные хомуты, колокольчики и седла. «Сегодня машины наряжают, а раньше коней. Вот можно, конечно, каждое изделие переделать, но я не хочу, это уже будут новые вещи», — цитирует владельца Сибирское агентство новостей.

Предметы из небольшого музея используются по назначению. У хозяина есть конь орловской породы по кличке Парус. Евгений Павлов занимается шорничеством — делает хомуты, сбрую и седла для своей лошади. Кроме упряжек, в экспозиции есть колокола. Самому старому предмету в собрании 150 лет.