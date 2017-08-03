В конкурсе «Отличники войсковой разведки» принимают участие военнослужащие из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российский военнослужащий проходит сквозь проволочную сеть на «Тропе разведчика»
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Конкурс «Отличники войсковой разведки» состоит из пяти этапов: десантирование и совершение марш-броска, конкурс механиков-водителей, комплекс препятствий «Тропа разведчика», стрельба, выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Военнослужащие из Армении проходят одно из препятствий под названием «Стандартный набор НАТО» из комплекса «Тропа разведчика»
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российский военнослужащий преодолевает препятствие «Кирпичная стена»
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Протяженность маршрута зачетного упражнения второго этапа составляет 7,5 км
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Военнослужащий из Казахстана во время прохождения конкурса
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Последний этап состоит из преодоления водной преграды, подрывания отдельных объектов и марш-броска 3–5 км
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В среднем прохождение полосы препятствий на «Тропе разведчика» занимает около часа. Российской команде удалось справиться с заданием за 38 минут 47 секунд.
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Солдаты из Армении проходят «Кирпичную стену»
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Военнослужащие из России во время прохождения «Тропы разведчика»
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Участник конкурса преодолевает испытание «Наклонная лестница»
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
К третьему этапу состязаний команда России вышла в лидеры
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