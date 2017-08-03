Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что власти республики не будут привлекать к уголовной ответственности несовершеннолетних детей, которые решат поддержать террористические организации в Сирии и Ираке.

«Конечно же, несовершеннолетние к уголовной ответственности привлекаться не будут. В отношении других будут приняты меры», — заявил Рахмон.

Генпрокурор также подчеркнул, что в отношении всех граждан Таджикистана, примкнувших к террористам, возбуждены уголовные дела.

По данным ООН, более 250 таджикских детей находятся в зонах боевых действий на Ближнем Востоке.