Российская энергетическая корпорация «Газпром» снизила транзит газа через территорию Украины, перекинув часть нагрузки на трубопровод OPAL, принимающий голубое топливо из «Северного потока», сообщает газета «Ведомости».

Во вторник в результате торгов на свободные мощности OPAL «Газпром» получил доступ к 40% от них, в результате чего 2 августа загрузка трубопровода увеличилась до 71,5 млн кв. м в сутки.

На фоне увеличения загруженности OPAL снизилась заявка на транзит газа через Украину. По словам директора отдела корпорации Fitch Ratings Дмитрия Маринченко, потери Киева в результате уменьшения транзита могут составить $400 млн.

Как отметил заместитель директора Фонда национальной безопасности Алексей Гривач, транспортировка газа по северному направлению значительно выгоднее для корпорации.

«Уверен, «Газпром» законтрактует весь доступный объем и уже в ближайшее время будет использовать OPAL по максимуму», — отметил он в комментарии изданию.