В Еланском учебном центре, расположенном в воинской части 31612 на территории Свердловской области, произошло побоище с участием более 150 человек. Дрались стенка на стенку приезжие контрактники и солдаты местного гарнизона. Ножевые ранения получили 14 человек, в том числе один офицер.

Как сообщил ИА «Ура.ру» источник в военном ведомстве, конфликт возник, когда прошедшие курсы выживания ребята из Тувы отмечали окончание учебы. Около 60 контрактников употребляли алкоголь, а затем пошли в атаку на казарму. У нападавших были ножи и заточки. Им дали отпор 100 бойцов Еланского гарнизона. В итоге пострадали 13 местных солдат-контрактников, еще один офицер был госпитализирован в больницу, расположенную в Екатеринбурге.

Старшие офицеры Центрального военного округа уже прибыли на место драки для расследования. Группу возглавляет заместитель командующего ЦВО генерал-лейтенант Хасан Калоев.