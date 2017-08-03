Водолазы подняли со дна тело восьмилетней девочки, утонувшей 1 августа в Амурской протоке в Комсомольске-на-Амуре. Однако тело мужчины, пытавшегося ее спасти, до сих пор не нашли.

В поисковой операции участвуют спасатели хабаровского ПСО. В составе группы инженер по эксплуатации барокомплекса и врач, они обеспечивают работу барокамеры, задействованной в операции, сообщает ИА AmurMedia.

Напомним, ЧП произошло за поселком Победа, в том месте протоки, где глубина достигает 7 м. Во время поисковых работ спасателям поступило еще одно сообщение об утонувшем в этом месте человеке. Сейчас его тело тоже пытаются найти.