В артели старателей, которая нашла золотой самородок весом более 10 кг, пока не заявляли о своих планах передать его в «Алмазный фонд России». Скорее всего, его отправят на переплавку, сообщили в минприроды Хабаровского края.

Там отметили, что это право руководства артели. К тому же часто прибыль, полученная от передачи находки в Гохран для выставки в «Алмазном фонде», не превышает прибыли при переплавке, отмечает ИА AmurMedia.

Эксперты объясняют, что в Гохране ценят только те самородки или драгоценные камни, которые имеют какую-то эстетическую или художественную ценность. К примеру, в 1944 году на Колыме нашли самородок, названный впоследствии «Мефистофелем», поскольку его контуры соответствовали слепку профиля Мефистофиля. Комиссия решила, что ему не нужна никакая искусственная обработка.

Как писали «Известия», золотой самородок весом более 10 кг был найден в Николаевском районе Хабаровского края. Его обнаружил бульдозерист на отвалах в артели старателей «Заря» на ручье Заманчивом. Это самый крупный по весу самородок, найденный на территории Хабаровского края.