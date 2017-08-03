Две жительницы Санкт-Петербурга погибли в результате взрывов на складе с боеприпасами в селе Приморском в Абхазии, передают «РИА Новости» со ссылкой на МЧС республики.

«Это жительницы Санкт-Петербурга — Елена Полякова, 1970 года рождения, и Елена Тимофеева, 1962 года рождения», — уточнил пресс-секретарь МЧС Абхазии Мизан Ломия.

Ранее МВД Абхазии сообщило, что найдены тела двух погибших в результате взрывов. «Чуть выше источника найдены тела двоих человек, предположительно туристов, которые погибли от осколочных ранений. Ищем еще одного человека», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства здравоохранения республики, при взрыве склада получили ранения 60 человек, из них 27 граждан России, они госпитализированы.

Серия взрывов на складах минобороны Абхазии произошла в среду днем в селе Приморском Гудаутского района. Причины трагедии выясняются.