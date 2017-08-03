Следователи в Красноярском крае проверят информацию о низких зарплатах синоптиков. Люди в среднем получают в месяц 6–7 тыс. рублей, что значительно ниже действующего минимального размера оплаты труда, установленного в регионе.

Как передает ИА FlashSiberia, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, сотрудники Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) записали обращение на видео к президенту Владимиру Путину и выложили ролик на YouTube.

«Известия» писали, что поводом стала информация о том, что местные депутаты вдвое повысили себе зарплату. По данным сайта профсоюзов края, последний раз рост заработков синоптиков зафиксирован в 2014 году.